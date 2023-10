India sa uchádza o organizovanie OH 2036, Módí: Urobíme všetko

Bombaj 14. októbra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí potvrdil, že jeho krajina sa bude uchádzať o usporiadanie letnej olympiády v roku 2036.



Módí vyhlásil, že organizovanie hier je sen 1,4 miliardy obyvateľov Indie: "Krajina urobí všetko v jej úsilí, aby mohla zorganizovať olympijské hry v roku 2036." Premiér nespomenul, ktoré mesto sa bude uchádzať o usporiadanie olympiády. Podľa medializovaných informácií by mohlo ísť o Ahmadabád, najväčšie mesto západného štátu Gudžarát.



V prípade úspechu by sa India stala len štvrtou ázijskou krajinou, ktorá bude organizovať letnú verziu OH. Predtým sa to podarilo Japonsku (1964, 2020), Číne (2008) a Kórejskej republike (1988).



V Bombaji sa v týchto dňoch koná zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ten v piatok schválil zaradenie kriketu, najpopulárnejšieho športu v Indii, do programu olympijských hier v roku 2028 v Los Angeles. Informácie priniesla agentúra AFP.