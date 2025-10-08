Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
India suspendovala olympijského medailistu pre prekročenie váhy

Ilustračná fotka Foto: TASR - Jaroslav Novák

Indický zápasník Aman Sehrawat dostal trest zastavenia činnosti na jeden rok.

Autor TASR
Naí Dillí 8. októbra (TASR) - Indický zápasník Aman Sehrawat dostal trest zastavenia činnosti na jeden rok. Udelila mu ho vlastná národná federácia pre nesplnenie váhového limitu na tohtoročnom svetovom šampionáte v Záhrebe. Sehrawat sa pred rokom v Paríži stal vo veku 21 rokov najmladším olympijským medailistom v histórii Indie, keď v kategórii do 57 kg voľného štýlu získal bronz.

Sehrawat v Záhrebe prekročil váhový limit o 1,7 kg. „Neschopnosť dosiahnuť stanovené štandardy znížilo kredit nielen samotného zápasníka, ale poškodilo aj imidž celej indickej reprezentácie. Navyše sa to udialo na najvyššom fóre,“ odôvodnila svoje rozhodnutie Indická zápasnícka federácia (WFI) podľa AFP.
