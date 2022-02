Indian Wells možno bez Djokoviča, momentálne nemôže vstúpiť do USA

Dubaj 22. februára (TASR) - Účasť srbského tenistu Novaka Djokoviča na marcovom turnaji v Indian Wells nie je istá. Líder rebríčka ATP síce figuruje na zozname hráčov amerického turnaja, momentálne však pre svoj vakcinančný status proti koronavírusu nespĺňa podmienky na vstup do USA.



"Podľa toho, čo platí dnes, nemôžem štartovať. Nesmiem ani vstúpiť do USA. Uvidíme, čo sa stane. V nasledujúcich týždňoch sa možno niečo zmení," povedal 34-ročný hráč na tlačovej konferencii po 1. kole turnaja ATP v Dubaji. Pri návrate do súťažného diania po takmer trojmesačnej prestávke zdolal Taliana Lorenza Musettiho v dvoch setoch 6:3 a 6:3.



Srb je na listine prihlásených na prestížne podujatie v Indian Wells napriek tomu, že nie je zaočkovaný proti koronavírusu. Organizátori však nezahrnuli jeho meno do marketingových príspevkov na sociálnych sieťach a na oficiálnej stránke turnaja.



Djokovič hral pred Dubajom súťažný zápas naposledy ešte začiatkom decembra za Srbsko na finálovom turnaji Davisovho pohára. Na Australian Open chcel štartovať na základe výnimky, keďže v decembri prekonal ochorenie Covid-19, no austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke mu na základe prísnych pravidiel pre vstup do krajiny vízum dodatočne zrušil. Prípad sa napokon dostal až pred federálny súd, Djokovič však neuspel s odvolaním a z Austrálie ho deportovali.