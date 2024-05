Indiana a Denver znížili sériu na 1:2, Jokič siahal na triple double

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Indiana Pacers - New York Knicks 111:106



/stav série: 1:2/





semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 90:117



/stav série: 2:1/

New York 11. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru zvládli dôležitý tretí duel 2. kola play off NBA. Obhajcovia titulu triumfovali na palubovke Minnesoty 117:90 a znížili stav semifinálovej série Západnej konferencie hranej na štyri víťazstvá na 1:2.Nuggets potiahol Nikola Jokič, ktorému chýbala k triple double jediná asistencia. Rovnako ako jeho spoluhráč Jamal Murray zaznamenal 24 bodov, ku ktorým pridal 14 doskokov a 9 asistencií.Aj Indiana si na východe v sérii s New York Knicks pripísala prvý úspech a znížila stav na 1:2. Po obrate v záverečnej štvrtine, v ktorom zlikvidovala deväťbodové manko, zdolala súpera 111:106 aj vďaka 35 bodom Tyresea Haliburtona a premenenej trojke Andrewa Nembharda 20 sekúnd pred klaksónom. Rovnaký počet bodov ako Haliburton zaznamenal v drese Knicks Donte DiVincenzo.