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Indiana Pacers po dráme zdolala Knicks 106:104
Pascal Siakam nazbieral v drese Pacers 19 bodov a viedol vyvážený útok.
Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks podľahli v nočnom dueli zámorskej NBA Indiane Pacers 104:106. Všetci hráči zo základnej zostavy Indiany zaznamenali dvojciferný počet bodov. Jalen Brunson mal za Knicks 33 bodov a pridal 11 asistencií. Knicks v úvode štvrtej štvrtiny vyrovnali stav na 87:87, no Indiana následne šnúrou 15:2 opäť odskočila.
Pascal Siakam nazbieral v drese Pacers 19 bodov a viedol vyvážený útok. Aaron Nesmith mal 18 bodov, Kelly Oubre Jr. pridal 16 a Ivica Zubac s Andrewom Nembhardom prispeli obaja dvanástimi bodmi, čím pomohli Indiane, ktorá opäť nastúpila bez zranenej hviezdy Tyresea Haliburtona. Duel bol zároveň súčasťou Pohára NBA. Knicks vyhrali vlaňajší turnaj v priebehu sezóny, čo sa ukázalo ako dobrý štart za ich prvý celkovým titulom v NBA od roku 1973.
Hráči San Antonia Spurs, ktorí minulý rok podľahli Knicks vo finále Pohára NBA a následne aj vo finále celej súťaže, si poradili s Golden State 123:85. Bolo to pre nich jedenáste víťazstvo za sebou a naďalej tak kraľujú Západnej konferencii. Stephon Castle zaznamenal 32 bodov a Victor Wembanyama pridal 12 bodov a 12 doskokov. Spurs otvorili zápas sériou 18:0 a viedli až o 43 bodov proti hosťom, ktorí nastúpili bez zranenej superhviezdy Stephena Curryho.
V Miami prispeli k víťazstvu Heat 133:121 nad Clevelandom Giannis Antetokounmpo a Bam Adebayo, ktorí si pripísali po 37 bodov. Adebayo pridal aj 14 doskokov a Davion Mitchell zaznamenal 22 bodov a 17 asistencií. Miami víťazstvom vyrovnalo svoju doterajšiu bilanciu na 6 výhier a 6 prehier.
Pascal Siakam nazbieral v drese Pacers 19 bodov a viedol vyvážený útok. Aaron Nesmith mal 18 bodov, Kelly Oubre Jr. pridal 16 a Ivica Zubac s Andrewom Nembhardom prispeli obaja dvanástimi bodmi, čím pomohli Indiane, ktorá opäť nastúpila bez zranenej hviezdy Tyresea Haliburtona. Duel bol zároveň súčasťou Pohára NBA. Knicks vyhrali vlaňajší turnaj v priebehu sezóny, čo sa ukázalo ako dobrý štart za ich prvý celkovým titulom v NBA od roku 1973.
Hráči San Antonia Spurs, ktorí minulý rok podľahli Knicks vo finále Pohára NBA a následne aj vo finále celej súťaže, si poradili s Golden State 123:85. Bolo to pre nich jedenáste víťazstvo za sebou a naďalej tak kraľujú Západnej konferencii. Stephon Castle zaznamenal 32 bodov a Victor Wembanyama pridal 12 bodov a 12 doskokov. Spurs otvorili zápas sériou 18:0 a viedli až o 43 bodov proti hosťom, ktorí nastúpili bez zranenej superhviezdy Stephena Curryho.
V Miami prispeli k víťazstvu Heat 133:121 nad Clevelandom Giannis Antetokounmpo a Bam Adebayo, ktorí si pripísali po 37 bodov. Adebayo pridal aj 14 doskokov a Davion Mitchell zaznamenal 22 bodov a 17 asistencií. Miami víťazstvom vyrovnalo svoju doterajšiu bilanciu na 6 výhier a 6 prehier.
NBA - výsledky:
Indiana Pacers – New York Knicks 106:104, Orlando - Milwaukee 107:99, Miami - Cleveland 133:121, Chicago - Atlanta 125:117 pp, New Orleans - Memphis 111:142, Houston - Utah 125:118, San Antonio - Golden State 123:85, Sacramento - Portland 107:120, LA Clippers - Oklahoma 113:112
Indiana Pacers – New York Knicks 106:104, Orlando - Milwaukee 107:99, Miami - Cleveland 133:121, Chicago - Atlanta 125:117 pp, New Orleans - Memphis 111:142, Houston - Utah 125:118, San Antonio - Golden State 123:85, Sacramento - Portland 107:120, LA Clippers - Oklahoma 113:112