Indiana ukoristila cenné víťazstvo v Milwaukee, Bucks zdolala 139:123

Detroit Pistons - Denver Nuggets 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)



Najviac bodov: McGruder 20, Duren 15 (13 doskokov), Ivey 14 - Jokič 30 (10 doskokov), Caldwell-Pope 20, Murray 19 (10 asistencií)







Brooklyn Nets - Sacramento Kings 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)



Najviac bodov: Bridges 23, Dinwiddie 18, Claxton 14 (14 doskokov) - Sabonis 24 (21 doskokov), Fox 18, Monk 12







Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)



Najviac bodov: Siakam 25 (14 doskokov), Trent 23, Barnes 19 - Gilgeous-Alexander 29, Williams 15, Giddey 13







Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)



Najviac bodov: Antetokunmpo 25, Holiday 19 (11 asistencií), Middleton 16 - Nembhard 24, Nesmith 22, Hield 20







Phoenix Suns - Orlando Magic 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)



Najviac bodov: Booker 19, Payne 18, Ayton 16 - Fultz 25, Banchero 18, Anthony 17





New York 17. marca (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NBA na palubovke Milwaukee Bucks 139:123. Triumf nad lídrom Východnej konferencie aj celej súťaže bol pre hostí dôležitý v boji o predkolo play off. Na palubovke Bucks sa o 13-bodové navýšenie postarali v záverečnom dejstve a ich ťahúň bol Andrew Nembhard s 24 bodmi. Nahradil tak zranenú streleckú oporu Tyresa Haliburtona.Napriek tomu, že Indiane chýbala aj trojica Kendall Brown, Chris Duarte a Trevelin Queen, až sedem hráčov si pripísalo dvojciferný počet bodov.uviedol Nembhard po zápase.Domácich viedol Jannis Antetokunmpo s 25 bodmi. Milwaukee malo po prvom polčase navrch, no basketbalisti Indiany predviedli v tom druhom skvelý výkon.reagoval tréner domácich Mike Budenholzer.Toronto zdolalo Oklahomu 128:111 a taktiež urobilo dôležitý krok v boji o najlepšiu desiatku vo Východnej konferencii. Na triumfe sa 25 bodmi a 14 doskokmi podieľal Pascal Siakam a Raptors predĺžili sériu domácich víťazstiev na šesť, čo je najdlhší počet v sezóne.citovala Siakama agentúra AFP.Tretie double double za sebou so 16 bodmi a 12 doskokmi zaznamenal jeho spoluhráč Jakob Pöltl a všetci hráči základnej päťky si pripísali dvojciferný počet bodov.dodal Siakam. O miestenku v predkole play off bojuje aj Oklahoma, jej ťahúň bol v Toronte Shai Gilgeous-Alexander s 29 bodmi.