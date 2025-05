Indiana uspela aj v druhom finále Východnej konferencie v New Yorku

finále Východnej konferencie - 2. zápas:



New York Knicks - Indiana Pacers 109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)

najviac bodov: Brunson 36 (11 asistencií), Bridges a Towns po 20 - Siakam 39, Turner 16, Haliburton 14 (11 asistencií)

/stav série: 0:2/

New York 24. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers uspeli aj v druhom stretnutí finále Východnej konferencie zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks, keď v noci na sobotu zvíťazili 114:109. Zažiaril kamerunský pivot Pascal Siakam, ktorý riadil triumf 39 bodmi, čo je jeho kariérové maximum v play off.Pacers sa mohli opäť oprieť o vynikajúcu koncovku, keď ustáli nápor svojho súpera o konferenčný titul a do svojho domovského stánku cestujú s dôležitou výhodou v sérii. „“ vravel v pozápasovom televíznom rozhovore rozohrávač Indiany Tyrese Haliburton.V drese hostí sa šesť hráčov dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky. Domácim nestačilo 36 bodov a 11 asistencií Jalena Brunsona. Pacers tak nespoznali trpkosť prehry na palubovke súpera šiestykrát v sérii. Klub z New Yorku doplatil na zlý vstup do štvrtej štvrtiny a na zvrat stretnutia už nestačil ani záverečný nápor. „,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Knicks Tom Thibodeau.