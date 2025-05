Indiana vedie nad Clevelandom 3:1, Denver vyrovnal sériu s Oklahomou

NBA - 2. kolo play off:



New York 12. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 129:109 a v semifinále Východnej konferencie vedú už 3:1 na zápasy. Pod vysoký triumf sa podpísal 21 bodmi Pascal Siakam. Indiana vyrovnala rekord play off NBA, keď po prvom polčase viedla až o 41 bodov (80:39).Pacers môžu spečatiť postup do druhého konferenčného finále po sebe už v noci na stredu v Clevelande, kde vyhrali prvé dva zápasy série.V semifinále Západnej konferencie zvíťazila Oklahoma na palubovke Denveru 92:87 a vyrovnala sériu na 2:2. Hostí potiahol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal 25 bodov, šesť doskokov a aj asistencií. Nikola Jokič nazbieral za Denver 27 bodov a trinásť doskokov.