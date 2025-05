Indiana vyhrala aj druhý duel v Clevelande

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - druhý zápas:



Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)



najviac bodov: Mitchell 48, Strus 23, Allen 22 (12 doskokov) - Nesmith a Turner po 23, Haliburton a Mathurin po 19



/stav série: 0:2/







semifinále Západnej konferencie - prvý zápas:



Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)



najviac bodov: Edwards 23 (14 doskokov), Reid 19, Randle 18 - Hield 24, Butler 20 (11 doskokov), Green 18



/stav série: 0:1/

New York 7. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany vyhrali v druhom semifinále Východnej konferencie v zámorskej NBA na palubovke Clevelandu 120:119 a v sérii vedú 2:0. O triumfe Pacers rozhodol Tyrese Haliburton sekundu pred koncom štvrtej štvrtiny. Golden State uspeli v prvom zápase semifinále Západnej konferencie v Minnesote 99:88.Cavaliers pritom viedli v polovici tretej štvrtiny o 20 bodov, no Indiana náskok zmazala. Donovan Mitchell takmer sám potiahol domácich, ktorým chýbali zranení Darius Garland, Evan Mobley a De'Andre Hunter. V stretnutí zaznamenal 48 bodov, no hrdinom bol Haliburton, ktorý úspešným trojkovým pokusom v závere spečatil senzačný obrat svojho tímu. „,“ uviedol Rick Carlisle, tréner Indiany. Kouč domácich Kenny Atkinson bol po stretnutí sklamaný: „.“Hviezda Timberwolves Anthony Edwards mal dal len jednu trojku a celkovo zaznamenal 23 bodov. Warriors naopak trafili 18 z 42 trojkových pokusov, pričom Buddy Hield dal päť trojok a s 24 bodmi viedol Golden State. Jimmy Butler pridal 20 bodov a Draymond Green mal 18 bodov. Víťazstvo Golden State poznačilo zranenie superhviezdy Stephena Curryho, ktorý v druhej štvrtine odišiel do šatne, mal problémy s ľavým stehenným svalom. S určitosťou nepomôže svojmu tímu v druhom stetnutí série. „,“ povedal Butler po víťazstve pre televíziu TNT. Tréner Steve Kerr povedal, že Curry sa v stredu podrobí vyšetreniu magnetickou rezonanciou. „.“