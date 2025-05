Indiana vyhrala v 1. finále Východnej konferencie v New Yorku

finále Východnej konferencie - 1. zápas:



New York - Indiana 135:138 pp



/stav série: 0:1/

New York 22. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers vyhrali v prvom finále Východnej konferencie zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks 138:135 po predĺžení. Ich najproduktívnejším hráčom bol Tyrese Haliburton s dobule dobule za 31 bodov a 11 asistencií.Americký rozohrávač dostal svoj tím do predĺženia, keď poslednou strelou vyrovnal na 125:125. Ešte tri minúty pred koncom riadneho hracieho času viedli domáci o 14 bodov, no hostí vrátil troma trojkami do hry Aaron Nesmith. Haliburton si pôvodne myslel, že skóroval za tri body a začal s víťaznou oslavou po vzore legendy klubu Reggieho Millera.