Indiana vymenila Mathurina a Jacksona do LA Clippers za Zubaca

Na snímke vpravo Isaiah Jackson. Foto: TASR/AP

LA Clippers už predtým vymenili Jamesa Hardena do Clevelandu za Dariusa Garlanda a výber v druhom kole draftu.

Autor TASR
Indianapolis 5. februára (TASR) - Vedenie klubu basketbalovej NBA Indiana Pacers poslalo Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona a dve voľby v drafte do tímu Los Angeles Clippers výmenou za pivota Ivicu Zubaca. Informovala o tom agentúra AP.

Clippers dostanú voľbu v 1. kole tohtoročného draftu a voľbu v 1. kole draftu v roku 2029. Pacers získali pivota, ktorého potrebovali od vlaňajšieho leta, keď tím opustil Myles Turner. Dvadsaťosemročný Zubac má zmluvu platnú do konca sezóny 2027/2028. V tomto ročníku zaznamenal v priemere 14,4 bodu na 11,0 doskoku na zápas.

.

