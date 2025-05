Indiana vyradila nasadenú jednotku Východnej konferencie Cleveland

NBA - 2. kolo play off:



semifinále Východnej konferencie - piaty zápas:



Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 105:114



/konečný stav série: 1:4/







semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 112:105



/stav série: 3:2/

New York 14. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers postúpili do finále Východnej konferencie NBA. V piatom stretnutí semifinále zvíťazili v noci na stredu na palubovke Clevelandu Cavaliers 114:105, v celej sérii uspeli 4:1 na zápasy a vyradili tak najlepší tím východu po základnej časti. Na západe Oklahoma City Thunder zdolala Denver Nuggets 112:105 a ujala sa vedenia v sérii 3:2 na zápasy.Cleveland duel nezvládol, hoci v druhej štvrtine si vypracoval náskok aj 19 bodov. Po polčase však napokon viedol iba o štyri (56:52) a tretiu štvrtinu prehral 20:33. V drese Pacers nazbierala celá základná päťka dvojciferný počet bodov, najviac dal Tyrese Haliburton - 31. Cavaliers nestačilo 35 bodov Donovana Mitchella.Trojnásobný MVP ligy Nikola Jokič odpovedal na nepresvedčivé vystúpenia v predchádzajúcich troch stretnutiach razantne, keď nazbieral 44 bodov a 15 doskokov, no Denveru to nestačilo, hoci väčšinu duelu viedol. V drese Thunder sa šesť hráčov dostalo do dvojciferných čísiel a domáci rozhodli zápas v záverečnej štvrtine, ktorú vyhrali 34:19. Tím potiahol 31 bodmi Shai Gilgeous-Alexander.