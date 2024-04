Indiana zdolal Milwaukee 121:118 po predĺžení a vedie 2:1 na zápasy

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Indiana - Milwaukee 121:118 pp



/stav série: 2:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Phoenix - Minnesota 109:126



/stav série: 0:3/







Dallas - LA Clippers 101:90



/stav série: 2:1/



New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti Indiany vyhrali v noci na sobotu v treťom zápase 1. kola play off zámorskej NBA nad Milwaukee 121:118 pp. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak išli do vedenia 2:1. Domácich potiahol Tyrese Haliburton s triple double za 18 bodov, 10 doskokov a 16 asistencií.Minnesota potvrdila svoju formu aj v prvom zápase série na palubovke Phoenixu a zvíťazila 126:109. Od postupu ju tak delí už len jeden triumf. Najviac bodov za hostí mal Anthony Edwards (36) a k double dobule mu chýbal iba jeden doskok. Spomedzi jeho spoluhráčov mali dvojciferný počet bodov šiesti a Timberwolves vedú prvýkrát vôbec 3:0 v sérii play off.Dallas vyhral nad LA Clippers 101:90 a išiel do vedenia 2:1 na zápasy. Domáci Luka Dončič musel v úvode striedať, nakoniec však ukončil zápas s 22 bodmi, 10 doskokmi a na triple double mu chýbala len jedna asistencia. Zápas nedohrali P.J. Washington (Dallas) a Russell Westbrook (Clippers) po potýčke, ktorá sa začala faulom na Dončiča v záverečnej štvrtine.