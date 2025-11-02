< sekcia Šport
Indiana zdolala Golden State 114:109 a dosiahla prvú výhru v sezóne
Autor TASR
New York 2. novembra (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers prekvapujúco zvíťazili nad Golden State Warriors 114:109 a dosiali vôbec prvý triumf v šiestom zápase novej sezóny NBA.
Kamerunský líder domácich Pascal Siakam nazbieral 27 bodov vrátane trojky v záverečných sekundách štvrtej štvrtiny, ktorou upravil na 112:109. Aaron Nesmith dosiahol kariérové maximum 31 bodov a Quenton Jackson si vylepšil svoj rekord v NBA na 25 bodov.
Neúspešní finalisti z minulej sezóny Pacers sú do konca ročníka bez hviezdneho Tyresea Haliburtona a zranenia im vyradili aj Obiho Toppina, T.J. McConnella, Kama Jonesa, Bennedicta Mathurina a Andrewa Nembharda.
Hráči Sacramenta Kings ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď triumfovali v Milwaukee 135:133. Zach LaVine nazbieral 31 a DeMar DeRozan pridal 29 bodov. Domáci Jannis Antetokounmpo zaznamenal 26 bodov, 11 doskokov a osem asistencií.
Julius Randle prispel 30 bodmi k triumfu Minnesoty Timberwolves nad Charlotte Hornets 122:105. Kevin Durant nastrieľal 26 pri vysokej výhre Houstonu v Bostone 128:101.
výsledky:
Milwaukee - Sacramento 133:135, Charlotte - Minnesota 105:122, Indiana - Golden State 114:109, Washington - Orlando 94:125, Boston - Houston 101:128, Detroit - Dallas 122:110
