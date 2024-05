Indiana zdolala Milwaukee 120:98 a postúpila, ďalej idú aj Knicks

štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 120:98



/konečný stav série: 4:2, postúpila Indiana/







Philadelphia 76ers - New York Knicks 115:118



/konečný stav série: 2:4, postúpil New York Knicks/

New York 3. mája (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers postúpili do semifinále Východnej konferencie play off zámorskej NBA. V šiestom stretnutí štvrťfinále zdolali Milwaukee Bucks 120:98 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Ich ďalším súperom bude New York Knicks, ktorý triumfoval na palubovke Philadelphii 76ers 118:115 a tiež uspel v sérii 4:2.V drese Indiany zaznamenalo dvociferný počet bodov až šesť hráčov. Tím potiahol Tyrese Haliburton, ktorý dosiahol double double (17 bodov a 10 asistencií). Obi Toppin si pripísal kariérne maximum v play off, keď mal 21 bodov. Milwaukee nepomohlo ani 28 bodov Damiana Lillarda, ktorý sa vrátil do zostavy mužstva po dvojzápasovej absencii spôsobenej zranením. Bucks opäť chýbal Giannis Antetokounmpo a aj preto Milwaukee druhú sezónu za sebou vypadlo už v prvom kole.V zápase vo Philadelphii sa rozhodovalo až do konca, keď hosťujúci Josh Hart, strelil trojku a 25,6 sekundy pred koncom zvýšil na 114:111 pre New York. Joel Embiid síce znížil na rozdiel jedného bodu, ale 76ers už nedokázali vyrovnať v záverečných sekundách duelu. Jalen Brunson zaznamenal 41 bodov za Knicks.