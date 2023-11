Indiana zdolala Milwaukee, Bucks nestačilo ani 54 bodov Antetokounmpa

NBA - sumáre:



Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30)



Najviac bodov: Haliburton 29 (10 asistencií), Mathurin 26 (11 doskokov), Turner 21 - Antetokunmpo 54 (12 doskokov), Middleton 19, Beasley 13







Orlando Magic - Atlanta Hawks 119:120 (34:34, 35:39, 29:20, 21:27)



Najviac bodov: Suggs 21, Banchero 17, Fultz 13 - Young 41, Johnson 19, Murray 16

New York 10. novembra (TASR) - Basketbalisti Indiany zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Milwaukee 126:124. Domáci si pripísali tretí triumf v sérii. Grék Jannis Antetokunmpo v drese Bucks zaznamenal 54 bodov a len o bod zaostal za svojím najlepším výkonom kariéry. Ten dosiahol v minulej sezóne proti Washingtonu, pripísal si 55 bodov.Indianu viedol Tyrese Haliburton, ktorý zaznamenal 29 bodov a 10 asistencií. "," uviedol po zápase. Haliburton tiež uznal, že veľký problém tímu robil práve Antetokunmpo: "."V druhom stretnutí Atlanta zdolala Orlando 120:119 v Mexiku. Bol to jeden z dvoch zápasov základnej časti mimo USA, Brooklyn Nets a Cleveland Cavaliers odohrajú 11. januára 2024 duel v Paríži. Najproduktívnejší hráč hostí bol Trae Young so 41 bodmi. "," citovala Younga agentúra AP.