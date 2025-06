Indiana zvíťazila 116:107 a ujala sa vedenia vo finálovej sérii

NBA - finále, 3. zápas:



Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 116:107



/stav série: 2:1/

Indianapolis 12. júna (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers využili výhodu domáceho prostredia a ujali sa vedenia 2:1 na zápasy vo finálovej sérii NBA. V noci na štvrtok zvíťazili v treťom stretnutí nad Oklahomou City Thunder 116:107. Štvrtý zápas sa bude hrať v noci na sobotu opäť v Indianapolise.Duel mal vyrovnaný priebeh, ani jedno mužstvo si nevypracovalo viac ako jednociferný náskok. Thunder mali lepší vstup do stretnutia a viedli celú prvú štvrtinu a to aj o deväť bodov. Pacers sa prvýkrát dostali do vedenia po prestriedaní v druhej štvrtine a body hráčov z lavičky zohrali napokon kľúčovú úlohu. Domáci náhradníci prekonali hosťujúcich v pomere 49:18, najlepším strelcom víťazov bol Bennedict Mathurin, ktorý prišiel z lavičky a s 27 bodmi si zapísal kariérové maximum v play off. Líder Indiany Tyrese Haliburton zaznamenal 22 bodov a 11 asistencií a iba jeden doskok mu chýbal k triple double.Oklahomčania mali dobrý aj úvod druhého polčasu, no nezvládli záverečnú dvanásťminútovku a 6:42 min pred koncom sa Indiana definitívne dostala do vedenia. MVP ligy v drese hostí Shai Gilgeous-Alexander zapísal 24 bodov, no iba tri v štvrtej štvrtine, najlepším strelcom Thunder bol s 26 bodmi Jaylen Williams.