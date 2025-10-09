Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Indonézia zablokuje izraelským športovcom účasť na MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rozhodnutie neudeliť víza izraelským športovcom prišlo po tom, čo ich plánovaná účasť vyvolala silný odpor v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov.

Autor TASR
Jakarta 9. októbra (TASR) - Indonézia zablokuje izraelským športovcom účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v gymnastike v Jakarte. Uviedol vo štvrtok predstaviteľ vlády, informovala o tom agentúra AP.

Rozhodnutie neudeliť víza izraelským športovcom prišlo po tom, čo ich plánovaná účasť vyvolala silný odpor v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov. Izrael patrí medzi 86 krajín zaregistrovaných na majstrovstvá sveta, ktoré sa začnú 19. októbra v Jakarte. V izraelskom tíme figuruje aj olympijský víťaz z roku 2020 a majster sveta Artem Dolgopjat.
