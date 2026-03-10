< sekcia Šport
Ineos vyhral časovku tímov na Paríž - Nice
Na čelo celkového poradia sa po utorku dostal Španiel Juan Ayuso z Lidl-Treku, ktorý má len minimálny náskok pred dvojicou z Ineosu Kevin Vauquelin (+2 s) a Oscar Onley (+3 s).
Autor TASR
Pouilly sur Loire 10. marca (TASR) - Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers sa stali víťazmi 3. etapy pretekov Paríž - Nice. Časovku družstiev na 23,5 km z Cosne Cours sur Loire do Pouilly sur Loire zvládli za 26:40 minút. Druhí skončili so stratou dve sekundy jazdci nemeckého Lidl-Treku a priečku obsadili cyklisti domáceho Decathlonu.
Paríž - Nice , výsledky 3. etapy (časovka tímov na 23,5 km, Cosne Cours sur Loire - Pouilly sur Loire):
1. Ineos Grenadiers (V.Brit.) 26:40 min, 2. Lidl-Trek (Nem.) +2 s, 3. Decathlon CMA CGM (Fr.) +11, 4. Visma - Lease a Bike (Hol.) +15, 5. Red Bull Bora-Hansgrohe (Nem.) +20, 6. EF Education-EasyPost (USA) +23
celkové poradie:
1. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) 8:37:02 h, 2. Kevin Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) +2 s, 3. Oscar Onley (V.Brit./Ineos Grenadiers) +3, 4. Daan Hoole (Hol./Decathlon CMA CGM) +13, 5. Bruno Armirail (Fr./Visma-Lease a Bike), 6. Davide Piganzoli (Tal./Visma-Lease a Bike) obaja +17
