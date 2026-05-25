Infantino Iránu sľúbil víza, tvrdí minister športu Donyamali
Autor TASR
Teherán 25. mája (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino údajne sľúbil iránskej reprezentácii udelenie víz do USA. Iránskym médiám to v pondelok oznámil tamojší minister športu Ahmad Donyamali. Irán má v Spojených štátoch odohrať duely základnej skupiny MS 2026, pričom obe krajiny sú od februára vo vzájomnom vojenskom konflikte.
Prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdí Tádž predtým v nedeľu informoval o presunutí tréningovej základne z amerického Tucsonu do mexickej Tijuany. Donyamali v najnovšom vyhlásení doplnil, že organizátori šampionátu majú povinnosť poskytnúť víza všetkým zúčastneným krajinám. „Prezident FIFA nám sľúbil, že všetci hráči a celý realizačný tím dostanú víza. Neexistuje dôvod na to, prečo by to tak nemalo byť. V Mexiku by mal iránsky národný tím získať víza na viac vstupov na územie USA,“ citovala ministra športu agentúra AFP.
Iránsky tím sa momentálne pripravuje v Antalyi a časť kádra sa vo štvrtok dostavila na americké veľvyslanectvo v Ankare, kde mala podať žiadosti o víza. Ešte v polovici mája nemal nikto z členov výpravy platné cestovné doklady do USA.
Ich prvý zápas je na programe 16. júna. Irán v G-skupine narazí postupne na Nový Zéland, Belgicko a Egypt.
