Infantino obhajuje schôdzku s prokurátorom: Musel som veci urýchliť

Montreaux 4. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino prezradil, že vyšetrovanie jeho osoby zo strany švajčiarskych orgánov ho výrazne zasiahlo. Povedal to vo štvrtok na Švajčiarskom ekonomickom fóre v Montreaux.



Trestné stíhanie voči Infantinovi začal švajčiarsky špeciálny prokurátor v dôsledku tajných stretnutí s generálnym prokurátorom Michaelom Lauberom. Ten mal na starosti vyšetrovanie korupčných káuz FIFA. Etická komisia FIFA Infantina očistila.



"Investovali sme veľmi veľa, aby sme FIFA zmenili. Stretol som sa s federálnym prokurátorom, pretože som chcel odohnať tiene minulosti. Nemôžete viesť organizáciu do budúcnosti, ak ste sa nevysporiadali s minulosťou. Musel som urobiť všetko pre to, aby sa FIFA vrátila na správnu trať. Súčasťou toho procesu bolo aj stretnutie s prokurátorom, aby som zistil, ako sa dajú veci urýchliť. O niektorých veciach sa však stále nerozhodlo a to má veľký vplyv na moju prácu," povedal podľa DPA Infantino.