Infantino odmietol zavedenie modrých kariet na profesionálnej úrovni

Edinburgh 2. marca (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino dôrazne vylúčil zavedenie modrých kariet na profesionálnej úrovni. Toto rozhodnutie, ktoré prijal v spolupráci s Výborom Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) na ich výročnej valnej schôdzi v Škótsku, zdôrazňuje opatrný prístup k zmene disciplinárnych predpisov.



"Na profesionálnej úrovni sa nebudú používať žiadne modré karty. FIFA vyjadrila jasný postoj proti tomu. Každý návrh a každú myšlienku musíme pochopiteľne posudzovať s rešpektom. V prvom rade je však nevyhnutné chrániť podstatu a tradíciu hry, v ktorej nefiguruje žiadna modrá karta," uviedol Infantino podľa portálu beinsports.com.



Návrh na zavedenie tretej karty určenej na menej závažné priestupky, ktoré si vyžadujú dočasné desaťminútové vylúčenie z hry, čelil kritike zo strany futbalovej komunity a fanúšikov. Tí poukázali na fakt, že by tento krok mohol v praxi skomplikovať disciplinárny systém hry.



Zatiaľ čo myšlienka modrej karty čelí odkladu, do platnosti by mohli prísť dočasné tresty pre hráčov, ktorí sa dopustia menších priestupkov. Podobné pravidlo funguje v americkom futbale.