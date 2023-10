Infantino písal šéfom zväzov Izraela a Palestíny

Zürich 13. októbra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino poslal v piatok list prezidentovi Izraelského futbalového zväzu Moshemu Zuaresovi i šéfovi Palestínskeho futbalového zväzu Jibrilovi Rajoubovi. Vyzval v ňom na okamžité ukončenie nepriateľských akcií medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Infantino verí, že cestou k mieru môže byť práve futbal. "Je rovnako srdcervúce ako šokujúce vidieť, že región, ktorého ľudia už doteraz tak dlho trpeli, trpí ešte viac. Samozrejme, vieme, že futbal nemôže vyriešiť problémy sveta, ale môže zohrať čo i len malú úlohu pri vnášaní svetla nádeje tam, kde sa zdá, že je pred nami len tma," napísal 53-ročný funkcionár.



Solidaritu voči obetiam konfliktu vyjadril vo štvrtok aj prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, ktorý tiež napísal list Zuaresovi: "Píšem v mene UEFA a európskej futbalovej komunity, aby sme vyjadrili hlboký zármutok nad tragickými činmi násilia, ku ktorým došlo tento týždeň v Izraeli a ktoré viedli k strate nevinných životov. Počas týchto ťažkých chvíľ je moje srdce so všetkými obeťami a ich rodinami. Je to nepredstaviteľná tragédia. Bolesť a smútok rezonujú celým futbalom. Úprimne dúfame, že už nikto nikdy nezažije takýto žiaľ."



UEFA už odložila zápasy izraelskej reprezentácie v kvalifikácii EURO 2024 aj duely Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy, ktoré sa mali v najbližších týždňoch konať na pôde Izraela. Izraelskí futbalisti neodohrajú ani duely kvalifikácie ME do 21 rokov.