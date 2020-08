Infantino sa nemusí báť o prácu, FIFA nevidí dôvod na suspendáciu

Zürich 2. augusta (TASR) - Gianni Infantino môže zotrvať vo funkcii prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) napriek tomu, že vo Švajčiarsku voči nemu vedú trestné stíhanie. Podľa FIFA však zatiaľ nič nebráni plneniu jeho povinností.



Na jeho suspendáciu vyzval aj jeho predchodca Sepp Blatter, FIFA však poukázala na prezumpciu neviny. "Bude pokračovať v práci, pretože neexistuje žiadna prekážka, ktorá by mu v tom bránila. Prezident FIFA je súčasťou kriminálneho vyšetrovania, ale zatiaľ ho neobvinili ani neodsúdili. Infantino bude spolupracovať so švajčiarskymi orgánmi, aby dokázal svoju nevinu," citovala agentúra AP stanovisko FIFA.



Trestné stíhanie voči Infantinovi začal švajčiarsky špeciálny prokurátor v dôsledku tajných stretnutí s tamojším generálnym prokurátorom Michaelom Lauberom. Ten mal na starosti vyšetrovanie korupčných káuz FIFA, minulý týždeň ponúkol svoju rezignáciu. Ani on sa však zrejme nevyhne stíhaniu.