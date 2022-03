Infantino sa plánuje opätovne uchádzať o post prezidenta FIFA

Dauha 31. marca (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok oznámil, že sa bude o tento post uchádzať aj tretíkrát. Uviedol to na Kongrese FIFA v katarskej Dauhe.



Päťdesiatdvaročný Švajčiar začal svoje prvé funkčné obdobie v roku 2016, keď počas korupčného škandálu nahradil krajana Josepha Blattera. Do funkcie ho opätovne zvolili o tri roky neskôr, vtedy bol jediný kandidát. Ďalšie voľby sú na programe v roku 2023. Informácie priniesla AFP.



Infantino očakáva v Katare najlepší šampionát v histórii

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino očakáva, že svetový šampionát 2022 v Katare bude najlepší v histórii. Vyhlásil to v príhovore pred začiatkom kongresu FIFA v Dauhe.



Päťdesiatdvaročný šéf FIFA vyzval delegátov k minúte ticha za obete pandémie koronavírusu a vojnových konfliktov, žiaden však konkrétne nemenoval. Pozvanie na kongres dostali zástupcovia všetkých členských federácií, vrátane Ruska, ktoré pre inváziu na Ukrajinu vylúčili z baráže európskej kvalifikácie.



Hosťom kongresu bol aj katarský emir Tamim bin Hamad Al Thani, ktorý sa poďakoval, že jeho krajina môže hostiť šampionát ako prvá z arabského sveta. "Nereprezentujeme iba našu krajinu, ale celý arabský svet," vyhlásil podľa DPA.