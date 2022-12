Infantino sa vyjadril k zákazu dúhových pások: Máme predpisy

Al Raján 16. decembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v piatok obhajoval zákaz nosenia dúhovej kapitánskej pásky počas MS v Katare, ktorá symbolizuje znak podpory slobodnému a rôznorodému životu. Viacerí kapitáni reprezentačných tímov nemohli pod hrozbou prísnych sankcií nosiť kapitánsku pásku s dúhovým vzorom.



Infantino na tlačovej konferencii dva dni pred finálovým zápasom medzi Francúzskom a Argentínou obhajoval aktuálne obmedzenia. "Nie je to o zakazovaní a nezakazovaní, máme predpisy, ktoré hovoria, že na ihrisku sa hrá futbal. Každý môže slobodne vyjadrovať svoje názory a stanoviská úctivým spôsobom, avšak keď vybehnete na ihrisko, musíte rešpektovať pravidlá krajiny a futbalu. Každá krajina môže mať iné zvyky či kultúru. My sme svetová organizácia a preto to musíme rešpektovať," citovala Infantina agentúra DPA.