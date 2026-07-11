Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. júl 2026Meniny má Milota
< sekcia Šport

Infantino si dokáže predstaviť MS so 64 krajinami: Kvalita rastie

.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino (uprostred). Foto: TASR/AP

MS v roku 2030 sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroko.

Autor TASR
New York 11. júla (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si dokáže predstaviť ďalšie zvýšenie počtu účastníkov majstrovstiev sveta. Podľa jeho slov sa bude nad návrhom 64-členného svetového šampionátu uvažovať po skončení aktuálneho turnaja.

„Celému svetu treba umožniť snívať o MS, a nie iba Európe a Južnej Amerike. Vidno, že kvalita tímov je mimoriadne vysoká na celom svete a neustále rastie,“ citovala agentúra DPA 56-ročného Infantina, podľa ktorého bola súčasná expanzia účastníkov veľkým úspechom. Na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku sa zvýšil počet tímov z 32 na 48, čo znamenalo, že do vyraďovacej fázy postúpilo aj osem najlepších mužstiev z tretích miest. Vo formáte pre 64 reprezentácií by opäť zo skupín postupovali iba najlepšie dva národné tímy.

MS v roku 2030 sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroko. Jednotlivé zápasy sa odohrajú aj v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji pri príležitosti osláv storočnice svetového šampionátu. Predstavitelia v Južnej Amerike už údajne nadhodili FIFA myšlienku turnaja so 64 tímami.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi