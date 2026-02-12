< sekcia Šport
Infantino verí v úspech MS 2026 napriek debatám o bojkote
„Majstrovstvá sveta musia byť a budú symbolom jednoty a solidarity,“ povedal prezident FIFA vo svojom prejave na kongrese UEFA v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino verí, že napriek nedávnym debatám o bojkote budú futbalové majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade veľkým úspechom.
„Majstrovstvá sveta musia byť a budú symbolom jednoty a solidarity,“ povedal prezident FIFA vo svojom prejave na kongrese UEFA v Bruseli. Turnaj sa podľa jeho slov uskutoční v „pokojnej a radostnej atmosfére“.
Vo svojom prejave Infantino nespomenul meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Žijeme v rozdelenom svete, v agresívnom svete, v ktorom je mnoho vecí, s ktorými nesúhlasíme,“ povedal Infantino podľa agentúry DPA. Napriek tomu očakáva podujatie, ktoré zjednotí svet v mieri a radosti. Turnajom sa premiérovo uskutoční so 48 mužstvami od 11. júna do 19. júla. Slováci zabojujú o účasť v marcovej baráži, kde ich čaká Kosovo a v prípade výhry Turecko alebo Rumunsko.
V poslednom čase sa v Nemecku, ale aj na politickej scéne Európskej únie, ozývali výzvy na bojkot majstrovstiev sveta v súvislosti s Trumpovou politikou. Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ich odmietol ako nevhodné. „Európske futbalové zväzy by mali ísť príkladom, aby futbal mohol naplno prejaviť svoju zjednocujúcu silu,“ vyhlásil Infantino a k delegátom kongresu dodal: „Spolieham sa na každého jedného z vás.“.
K možnému návratu ruských tímov do medzinárodných súťaží Infantino neuviedol nič nové. Šéf FIFA nedávno kategoricky nevylúčil ich opätovné zaradenie napriek pokračujúcej vojne na Ukrajine. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin je považovaný za zástancu toho, aby sa aspoň mládežníckym tímom z Ruska poskytla perspektíva návratu. V Bruseli uviedol, že vždy treba „hľadať riešenia, aby sa lopta naďalej kotúľala“, bez toho, aby sa vyslovene vyjadril k situácii ohľadom Ruska.
