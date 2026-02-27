< sekcia Šport
Infantino vyjadril podporu Mexiku ako hostiteľovi šampionátu
A to i napriek násiliu, ktoré prepuklo po zabití lídra drogového kartelu.
Autor TASR
Mexiko 27. februára (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino opätovne vyjadril presvedčenie, že Mexiko dokáže hostiť zápasy svetového šampionátu, napriek násiliu, ktoré prepuklo po zabití lídra drogového kartelu. Ubezpečil ho o tom aj rozhovor s mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou.
„Dnes som mal vynikajúci rozhovor s mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou. Opätovne som vyjadril našu plnú dôveru v hostiteľskú krajinu a teším sa na to, že Mexiko zorganizuje všetky plánované zápasy na majstrovstvách sveta, ktoré budú najväčšie a najúžasnejšie v histórii,“ zverejnil Infantino vo štvrtok podľa AP.
Mexiko je jednou z troch hostiteľských krajín majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Ďalšími sú USA a Kanada. Násilnosti v Mexiku rozpútali členovia kartelu ako reakciu na to, že armáda zabila ich vodcu Nemesia „El Mencha“ Oseguera. Pri operácii na jeho zadržanie na ranči neďaleko Guadalajary a následných zrážkach medzi bezpečnostnými zložkami a podozrivými členmi kartelu zahynulo najmenej 74 ľudí. Podľa vlády bol len jeden z nich civilista, no obyvatelia aj turisti sa museli skrývať, keď ozbrojenci kartelu zablokovali cesty v 20 z 32 mexických štátov a podpaľovali vozidlá a podniky.
„Dnes som mal vynikajúci rozhovor s mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou. Opätovne som vyjadril našu plnú dôveru v hostiteľskú krajinu a teším sa na to, že Mexiko zorganizuje všetky plánované zápasy na majstrovstvách sveta, ktoré budú najväčšie a najúžasnejšie v histórii,“ zverejnil Infantino vo štvrtok podľa AP.
Mexiko je jednou z troch hostiteľských krajín majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Ďalšími sú USA a Kanada. Násilnosti v Mexiku rozpútali členovia kartelu ako reakciu na to, že armáda zabila ich vodcu Nemesia „El Mencha“ Oseguera. Pri operácii na jeho zadržanie na ranči neďaleko Guadalajary a následných zrážkach medzi bezpečnostnými zložkami a podozrivými členmi kartelu zahynulo najmenej 74 ľudí. Podľa vlády bol len jeden z nich civilista, no obyvatelia aj turisti sa museli skrývať, keď ozbrojenci kartelu zablokovali cesty v 20 z 32 mexických štátov a podpaľovali vozidlá a podniky.