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Infantino vynechal zápas o bronz, nemohol odletieť do Miami

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Na snímke prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Foto: TASR/AP

Angličania uspeli v prestrelke s Francúzmi 6:4.

Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino osobne nesledoval zápas o 3. miesto na majstrovstvách sveta medzi Francúzskom a Anglickom. Pre nepriaznivé počasie v New Yorku nemohol odletieť do dejiska stretnutia v Miami.

Dnes som mal byť v Miami na súboji o bronz medzi Anglickom a Francúzskom. Nanešťastie, poveternostné podmienky nám neumožnili odletieť do Miami, a tak sme prišli na štadión, kde sa uskutoční finále, aby sme skontrolovali, či je všetko pripravené,“ uviedol Infantino vo videu zo štadióna v East Rutherforde. Nepriaznivé počasie spôsobilo zrušenie viacerých letov z mesta i doň, španielski reprezentanti dokonca museli presunúť svoj tréning do haly.

Angličania uspeli v prestrelke s Francúzmi 6:4. Finálový súboj medzi úradujúcimi majstrami Európy Španielmi a obhajcami titulu z Argentíny je na programe v nedeľu o 21.00 h SELČ. Informácie priniesla agentúra DPA.
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