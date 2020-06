Infantino vyzval k opatrnosti pri návrate fanúšikov do hľadísk

Zürich 6. júna (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino neočakáva rýchly návrat divákov na štadióny po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vyhlásil to v posolstve prostredníctvom videa.



Adresátom stanoviska bolo všetkých 211 členských krajín FIFA. "Futbal bez divákov nie je ono, ale musíme byť trpezliví pri určení správneho času na ich návrat do hľadiska. Budeme aj naďalej pracovať neúnavne a s rešpektom voči dočasným bezpečnostným opatreniam, aby sme mohli fanúšikov v hľadisku privítať zodpovedným spôsobom," vyhlásil Infantino.



Švajčiarsky funkcionár tiež informoval, že plánuje viacero videokonferencií so zástupcami národných federácii, na ktorých bude riešiť budúcnosť futbalu. Hlavnými témami diskusie budú medzinárodný kalendár a počet zápasov popredných klubov. Správu zverejnila agentúra DPA.