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Infantino zvolal stretnutie členov FIFA v Maroku
Urobil tak po tom, čo narástla kritika, ktorá smerovala k zrušeniu plánu na predaj komerčných práv na podujatiach FIFA.
Autor TASR
Rabat 5. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal stretnutie výkonného orgánu v Maroku po tom, čo narástla kritika, ktorá smerovala k zrušeniu plánu na predaj komerčných práv na podujatiach FIFA. Riaditeľ FIFA pre globálny futbalový rozvoj Arsene Wenger, generálny tajomník Mattias Grafström a princ Ali, prezident Jordánskej futbalovej asociácie, vyjadrili svoj nesúhlas s Infantinovým projektom Fifa Forward Enterprise.
Infantino zvolal stretnutie výkonného orgánu v Rabate, aby sa pokúsil nájsť riešenie kontroverzie. Podľa BBC Sport sa na stretnutí zúčastnia Grafström a členovia správnej rady FIFA vrátane finančného šéfa Thomasa Peyera, právneho šéfa Emilia Garciu Silvera, šéfa personálu Daniela O'Toola, šéfa členských asociácií Elchana Mammadovova a riaditeľa pre vzťahy s médiami Bryana Swansona. Wenger vo vyhlásení vydanom prostredníctvom FIFA uviedol, že zrušenie plánu bolo „bezpochyby absolútne nevyhnutné“. Grafström v internom e-maile adresovanom zamestnancom FIFA označil minulý týždeň za „smutnú a hanebnú sériu udalostí“. Princ Ali medzitým obvinil FIFA z vytvorenia situácie, ktorá sa „rovná vydieraniu“ pre nevyplatenie odmien a otázku podpory Infantinovho znovuzvolenia.
Bývalý tréner Arsenalu Londýn Wenger v minulosti podporil Infantinov návrh hrať majstrovstvá sveta každé dva roky. Po prvom zverejnení investičného plánu vydal prostredníctvom FIFA vyhlásenie, v ktorom požadoval transparentnosť a integritu. „Rozhodnutie stiahnuť projekt bolo absolútne nevyhnutné, pretože verím v nezávislú FIFA, ktorá slúži nášmu futbalu s odhodlaním, transparentnosťou a integritou,“ uviedol Wenger. Carlos Cordeiro, ktorý pôsobil ako Infantinov hlavný poradca pre globálnu stratégiu a riadenie, je jediný predstaviteľ FIFA, ktorý v dôsledku kauzy rezignoval a uviedol, že návrh je „zlou dohodou pre futbal“ a že by „zastavil budúcnosť futbalu“.
Infantino zvolal stretnutie výkonného orgánu v Rabate, aby sa pokúsil nájsť riešenie kontroverzie. Podľa BBC Sport sa na stretnutí zúčastnia Grafström a členovia správnej rady FIFA vrátane finančného šéfa Thomasa Peyera, právneho šéfa Emilia Garciu Silvera, šéfa personálu Daniela O'Toola, šéfa členských asociácií Elchana Mammadovova a riaditeľa pre vzťahy s médiami Bryana Swansona. Wenger vo vyhlásení vydanom prostredníctvom FIFA uviedol, že zrušenie plánu bolo „bezpochyby absolútne nevyhnutné“. Grafström v internom e-maile adresovanom zamestnancom FIFA označil minulý týždeň za „smutnú a hanebnú sériu udalostí“. Princ Ali medzitým obvinil FIFA z vytvorenia situácie, ktorá sa „rovná vydieraniu“ pre nevyplatenie odmien a otázku podpory Infantinovho znovuzvolenia.
Bývalý tréner Arsenalu Londýn Wenger v minulosti podporil Infantinov návrh hrať majstrovstvá sveta každé dva roky. Po prvom zverejnení investičného plánu vydal prostredníctvom FIFA vyhlásenie, v ktorom požadoval transparentnosť a integritu. „Rozhodnutie stiahnuť projekt bolo absolútne nevyhnutné, pretože verím v nezávislú FIFA, ktorá slúži nášmu futbalu s odhodlaním, transparentnosťou a integritou,“ uviedol Wenger. Carlos Cordeiro, ktorý pôsobil ako Infantinov hlavný poradca pre globálnu stratégiu a riadenie, je jediný predstaviteľ FIFA, ktorý v dôsledku kauzy rezignoval a uviedol, že návrh je „zlou dohodou pre futbal“ a že by „zastavil budúcnosť futbalu“.