Infarkt Jamesovho syna spôsobila zrejme vrodená srdcová chyba

New York 26. augusta (TASR) – Dôvodom infarktu basketbalistu Bronnyho Jamesa, syna hviezdneho LeBrona, bola pravdepodobne vrodená srdcová chyba. Osemnásťročný Bronny dostal infarkt koncom júla, počas tréningu svojho univerzitného tímu USC Trojans.



Záchranári dokázali mladému basketbalistovi pomôcť a následne putoval do nemocnice, odkiaľ ho prepustili po pár dňoch. "Z anatomickej i funkčnej stránky by to mala byť vrodená srdcová chyba. Dá sa to riešiť a to aj urobíme. Sme si istí Bronnyho plnohodnotným zotavením a návratom k basketbalu v dohľadnej dobe," citovala z vyhlásenia zdravotného centra Cedars-Sinai agentúra AFP.



Mladý hráč pôsobí v Trojans na University of Southern California od mája a v tohtoročnom All Star zápase vysokoškolských kandidátov zaujal pätnásťbodovou bilanciou. Jeho otec je držiteľ rekordu v celkovom počte bodov v NBA, štvornásobný víťaz ligy aj ocenenia pre najužitočnejšieho hráča. Viackrát vyjadril záujem pokračovať v kariére, aby mohol hrať v NBA spolu so svojím synom. Toho niektorí odborníci označili ako kandidáta do najlepšej desiatky budúcoročného draftu.