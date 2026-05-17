< sekcia Šport
Infarktový záver v prospech Komárna, Czibor: Najväčší stres v kariére
Jeho tím mal v druhom polčase niekoľko príležitostí, ktoré na vlhkom trávniku nepremenil.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Po infarktovom závere si futbalové Komárno zaistilo miesto v baráži o udržanie v Niké lige, ktorá doposiaľ vždy dopadla v prospech tímu z najvyššej súťaže. Na dočasnom domácom ihrisku v Zlatých Moravciach vyhralo 1:0 nad Prešovom a vďaka neuznaniu inkasovaného gólu v závere skončilo predposledné práve na úkor Tatrana.
V nadstavenom čase najprv vybuchla v eufórii lavička hostí, o pár minút tá domáca. „Neviem ani opísať, aké to boli emócie. Taký stres som vo futbale ešte nezažil. Keď rozhodca ukázal ofsajd, prišla obrovská radosť. Videl som to aj na našich hráčoch, na tom, ako sa správali. Keď už bolo rozhodnuté, že je to ofsajd, vedel som, že tento zápas neprehráme,“ povedal po stretnutí tréner domácich Norbet Czibor.
Jeho tím mal v druhom polčase niekoľko príležitostí, ktoré na vlhkom trávniku nepremenil. Tridsaťročný kormidelník priznal, že nemal záložný plán pre prípadné uznanie gólu. „Úprimne, keby ten gól uznali, nemal som pripravený druhý plán, ako to ešte otočiť. Už sme nemali nikoho na lavičke a nemohli sme striedať. Chvalabohu, gól neuznali a potom sme splnili plán, ktorý sme mali,“ opísal kouč. Tím prebral len koncom apríla po Mikulášovi Radványim, ktorý ho viedol takmer päť rokov a zažil s ním historický postup do najvyššej súťaže. Odchod prišiel po piatich prehrách v rade.
Czibor je v Komárne ešte dlhšie (november 2020) a celý čas tak bol Radványiho asistentom. Tím viedol v troch dueloch, z ktorých dva vyhral a získal tak rovnaký počet bodov ako predtým v priebehu deviatich stretnutí. „Zmenili sme hlavne to, že sa viac sústredíme na taktiku. Nemáme možno také intenzívne tréningy ako predtým s trénerom Radványim, ale viac sa venujeme taktike, teórii a krokovaniu niektorých vecí. Čas na to však máme iba vo štvrtok a v piatok,“ priblížil tréner. Zároveň však odmietol vziať plný kredit za výsledky mužstva a pripomenul dlhoročný prínos predošlého kormidelníka. Tak isto odmietol rozprávať o svojej budúcnosti v prípade úspešnej baráže proti Zvolenu: „Úprimne poviem, že som sa o tom ešte s nikým nerozprával. Teraz je veľmi dôležité, aby to dopadlo úspešne. Som stopercentne koncentrovaný na Zvolen a potom uvidíme, čo bude v mojej kariére ďalej. Či budem pokračovať v Komárne ako asistent, ako hlavný tréner, alebo prípadne niekde inde s nejakým skúsenejším trénerom ako asistent. Urobím všetko pre to, aby Komárno bolo úspešné — nielen ja, ale celý realizačný tím. Teraz sa sústredíme na budúci týždeň, to je všetko. Chcel by som pokračovať v Komárne. Či ako hlavný tréner alebo asistent, to je pre mňa jedno. Klub pre mňa znamená veľmi veľa.“
Kapitán tímu Martin Šimko priznal, že mužstvo v nadstavenom čase počítalo skôr s neodpískaným faulom ako s ofsajdom: „Bolo to veľmi náročné. Najskôr sme hľadali, či tam nebolo nejaké držanie alebo faul, ale nakoniec sa riešil ofsajd. Som rád, že to rozhodcovia pozerali dlho a dôkladne. Mali s tým trpezlivosť, aj hlavný rozhodca, aj rozhodcovia na VAR-e. Ja som sa len modlil, aby to bol ofsajd, a našťastie to tak dopadlo.“ Aj on sa chcel od nedele sústrediť už na dvojzápas so Zvolenom, kde sa predstavia v utorok a odveta v Zlatých Moravciach ich čaká v sobotu. Zvolen ide do baráže už po dvoch sezónach v druhej najvyššej súťaži, ktorá býva tradične pre nováčika tá najťažšia, čoho dôkazom je aj Komárno. Tréner Dušan Tóth sa navyše ohľadom historickej bilancie druholigistov v baráži vyjadril, že každá séria sa musí skončiť. „Nie je pre mňa veľkým prekvapením, že práve Zvolen sa uchádza o miesto v lige. Majú výborného trénera, ktorý ma trénoval ešte v mládeži. Poznám aj viacerých hráčov a sám som za Zvolen hrával v druhej aj tretej lige. Určite nás teda nečaká nič ľahké. Musíme sa dobre pripraviť a verím, že to zvládneme,“ zhodnotil Šimko, ktorý strávil vo Zvolene dve polsezóny na hosťovaní z Dunajskej Stredy v roku 2018 a Dušan Tóth ho viedol ešte v Banskej Bystrici. Komárňanov môže motivovať aj dokončenie štadióna, ktorý mal byť hotový už počas ich premiérovej sezóny (2024/25), no v súčasnosti je už isté, že na ňom odohrajú prvý ostrý duel v budúcej sezóne: „Je to pre nás veľká motivácia. Všetci sa na to tešíme — ľudia, hráči aj ľudia v klube. Verím, že to uhráme.“
V nadstavenom čase najprv vybuchla v eufórii lavička hostí, o pár minút tá domáca. „Neviem ani opísať, aké to boli emócie. Taký stres som vo futbale ešte nezažil. Keď rozhodca ukázal ofsajd, prišla obrovská radosť. Videl som to aj na našich hráčoch, na tom, ako sa správali. Keď už bolo rozhodnuté, že je to ofsajd, vedel som, že tento zápas neprehráme,“ povedal po stretnutí tréner domácich Norbet Czibor.
Jeho tím mal v druhom polčase niekoľko príležitostí, ktoré na vlhkom trávniku nepremenil. Tridsaťročný kormidelník priznal, že nemal záložný plán pre prípadné uznanie gólu. „Úprimne, keby ten gól uznali, nemal som pripravený druhý plán, ako to ešte otočiť. Už sme nemali nikoho na lavičke a nemohli sme striedať. Chvalabohu, gól neuznali a potom sme splnili plán, ktorý sme mali,“ opísal kouč. Tím prebral len koncom apríla po Mikulášovi Radványim, ktorý ho viedol takmer päť rokov a zažil s ním historický postup do najvyššej súťaže. Odchod prišiel po piatich prehrách v rade.
Czibor je v Komárne ešte dlhšie (november 2020) a celý čas tak bol Radványiho asistentom. Tím viedol v troch dueloch, z ktorých dva vyhral a získal tak rovnaký počet bodov ako predtým v priebehu deviatich stretnutí. „Zmenili sme hlavne to, že sa viac sústredíme na taktiku. Nemáme možno také intenzívne tréningy ako predtým s trénerom Radványim, ale viac sa venujeme taktike, teórii a krokovaniu niektorých vecí. Čas na to však máme iba vo štvrtok a v piatok,“ priblížil tréner. Zároveň však odmietol vziať plný kredit za výsledky mužstva a pripomenul dlhoročný prínos predošlého kormidelníka. Tak isto odmietol rozprávať o svojej budúcnosti v prípade úspešnej baráže proti Zvolenu: „Úprimne poviem, že som sa o tom ešte s nikým nerozprával. Teraz je veľmi dôležité, aby to dopadlo úspešne. Som stopercentne koncentrovaný na Zvolen a potom uvidíme, čo bude v mojej kariére ďalej. Či budem pokračovať v Komárne ako asistent, ako hlavný tréner, alebo prípadne niekde inde s nejakým skúsenejším trénerom ako asistent. Urobím všetko pre to, aby Komárno bolo úspešné — nielen ja, ale celý realizačný tím. Teraz sa sústredíme na budúci týždeň, to je všetko. Chcel by som pokračovať v Komárne. Či ako hlavný tréner alebo asistent, to je pre mňa jedno. Klub pre mňa znamená veľmi veľa.“
Kapitán tímu Martin Šimko priznal, že mužstvo v nadstavenom čase počítalo skôr s neodpískaným faulom ako s ofsajdom: „Bolo to veľmi náročné. Najskôr sme hľadali, či tam nebolo nejaké držanie alebo faul, ale nakoniec sa riešil ofsajd. Som rád, že to rozhodcovia pozerali dlho a dôkladne. Mali s tým trpezlivosť, aj hlavný rozhodca, aj rozhodcovia na VAR-e. Ja som sa len modlil, aby to bol ofsajd, a našťastie to tak dopadlo.“ Aj on sa chcel od nedele sústrediť už na dvojzápas so Zvolenom, kde sa predstavia v utorok a odveta v Zlatých Moravciach ich čaká v sobotu. Zvolen ide do baráže už po dvoch sezónach v druhej najvyššej súťaži, ktorá býva tradične pre nováčika tá najťažšia, čoho dôkazom je aj Komárno. Tréner Dušan Tóth sa navyše ohľadom historickej bilancie druholigistov v baráži vyjadril, že každá séria sa musí skončiť. „Nie je pre mňa veľkým prekvapením, že práve Zvolen sa uchádza o miesto v lige. Majú výborného trénera, ktorý ma trénoval ešte v mládeži. Poznám aj viacerých hráčov a sám som za Zvolen hrával v druhej aj tretej lige. Určite nás teda nečaká nič ľahké. Musíme sa dobre pripraviť a verím, že to zvládneme,“ zhodnotil Šimko, ktorý strávil vo Zvolene dve polsezóny na hosťovaní z Dunajskej Stredy v roku 2018 a Dušan Tóth ho viedol ešte v Banskej Bystrici. Komárňanov môže motivovať aj dokončenie štadióna, ktorý mal byť hotový už počas ich premiérovej sezóny (2024/25), no v súčasnosti je už isté, že na ňom odohrajú prvý ostrý duel v budúcej sezóne: „Je to pre nás veľká motivácia. Všetci sa na to tešíme — ľudia, hráči aj ľudia v klube. Verím, že to uhráme.“