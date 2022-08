Ingebrigtsen po 28 rokoch vylepšil rekord šampionátu na 1500 m

Nór Jakob Ingebrigtsen beží na čele skupinky počas finále mužov na 1 500 m na atletických ME v Mníchove vo štvrtok 18. augusta 2022. Foto: TASR/AP

ME v Mníchove - finálové výsledky večerného bloku IV. súťažného dňa:



Mníchov 19. augusta (TASR) - Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen získal na atletických ME v Mníchove druhé zlato, keď zvíťazil na trati 1500 m. Časom 3:32,76 min navyše po 28 rokoch vylepšil rekord šampionátu. Ten predchádzajúci držal Španiel Fermin Cacho ešte z Helsínk 1994.Ingebrigtsen obhájil titul a zopakoval double spred štyroch rokov, keď v Berlíne zvíťazil na 1500 i 5000 m. O podobný kúsok sa pokúšal aj pred mesiacom na MS v Eugene, no tam mu titul na 1500 m prekvapujúco vyfúkol Jake Wightman. Brit štartuje aj v Mníchove, no sústredí sa na 800 m.Z dvojice poľských favoritov na triumf v hode kladivom uspel Wojciech Nowicki. Šampión z OH v Tokiu zdolal päťnásobného majstra sveta Pawla Fajdeka a o dva centimetre mu výkonom 82,00 m zobral aj svetový výkon roka. Víťazovi spred mesiaca z Eugene súťaž nevyšla a skončil až štvrtý.V sedemboji opäť nenašla súperku Belgičanka Nafissatou Thiamová a výkonom 6628 bodov obhájila titul. Do svojej zbierky tak k dvom zlatým medailám z olympiád i MS pridala aj druhý titul majsterky Európy.Večerné súťaže v Mníchove poznačil dážď, pre ktorý posunuli program o polhodinu. Mokrý podklad nevyhovoval predovšetkým výškarom. Súťaž bola krátka a olympijskému šampiónovi z Tokia Gianmarcovi Tamberimu stačilo k triumfu 230 cm, získal druhé zlato z ME po Amsterdame 2016.V diaľke žien dokázala Srbka Ivana Vuletová zdolať nemeckú obhajkyňu titulu a úradujúcu olympijskú i svetovú šampiónku Malaiku Mihambovú. Výkon 706 cm jej zabezpečil druhý titul kontinentálnej šampiónky po úspechu v Amsterdame. Domáce publikum však potešila zlatom Konstanze Klosterhalfenová, ktorá suverénne triumfovala v behu na 5000 m časom 14:50,47 min.1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:32,76 - rekord šampionátu2. Jake Heyward (V.Brit.) 3:34,443. Mario Garcia 3:34,884. Pietro Arese (Tal.) 3:35,005. Matthew Stonier (V. Brit.) 3:35,976. Gonzalo Garcia 3:37,401. Gianmarco Tamberi (Tal.) 230 cm2. Tobias Potye (Nem.) 2273. Andrij Procenko 2274. Oleh Doroščuk (obaja Ukr.) 2235. Thomas Carmoy (Belg.) 2236. Mateusz Przybylko (Nem.) 2231. Wojciech Nowicki (Poľ.) 82,00 m - svetový výkon roka2. Bence Halász (Maď.) 80,923. Eivind Henriksen (Nór.) 79,454. Paweł Fajdek (Poľ.) 79,155. Mychajlo Kochan (Ukr.) 78,486. Christos Frandzeskakis (Gréc.) 78,201. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 14:50,47 min2. Yasemin Canovä (Tur.) 14:56,913. Eilish McColganová 14:59,344. Maureen Kosterová (Hol.) 15:03,295. Amy-Eloise Markovcová 15:08,756. Calli Thackeryová (obe V. Brit.) 15:08,791. Ivana Vuletová (Srb.) 706 cm2. Malaika Mihambová (Nem.) 7033. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 6804. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 6765. Larissa Iapichinová (Tal.) 6626. Khaddi Sagniová (Švéd.) 6611. Nafissatou Thiamová (Belg.) 6628 b.2. Adrianna Suleková (Poľ.) 65323. Annik Kälinová (Švajč.) 65154. Noor Vidtsová (Belg.) 64675. Xénia Krizsánová (Maď.)6. Carolin Schäferová (Nem.) 6223