Ingebrigtsen zabehol európsky rekord, Warholm štvrtý čas histórie

Míting Diamantovej ligy v Osle - výsledky:



Muži



200 m:

1. Erriyon Knighton (USA) 19,77 s,

2. Reynier Mena (Kuba) 20,09,

3. Joseph Fahnbulleh (Libéria) 20,23



400 m:

1. Wayde van Niekerk (JAR) 44,38 s,

2. Muzala Samukonga (Zambia) 44,49,

3. Vernon Norwood (USA) 44,51



1500 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:27,95 min - kontinentálny rekord, svetový výkon roka,

2. Mohamed Katir (Šp.) 3:28,89,

3. Yared Nuguse (USA) 3:29,02 - kontinentálny rekord



5000 m:

1. Yomif Kejelcha (Et.) 12:41,73 min - svetový výkon roka,

2. Jacob Kiplimo (Uganda) 12:41,73,

3. Telahun Haile Bekele (Et.) 12:46,21



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 46,52 s - svetový výkon roka,

2. CJ Allen (USA) 47,58,

3. Wilfried Happio (Fr.) 48,13



diaľka:

1. Simon Ehammer (Švajč.) 832 cm,

2. Marquis Dendy (USA) 826,

3. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 821



žrď:

1. Armand Duplantis (Švéd.) 601 cm,

2. Christopher Nilsen (USA) 591,

3. Ernest John Obiena (Fil.) 581



kladivo (mimo DL):

1. Wojciech Nowicki (Poľ.) 81,92 m - svetový výkon roka,

2. Rudy Winkler (USA) 79,42,

3. Ethan Katzberg (Kan.) 77,93







Ženy



100 m:

1. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 10,75 s,

2. Anthonique Strachanová (Bah.) 10,92,

3. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,98



míľa:

1. Birke Haylomová (Et.) 4:17,13 min - svetový výkon roka, juniorský svetový rekord,

2. Cory McGeeová (USA) 4:18,11,

3. Jessica Hullová (Austr.) 4:18,24



3000 m:

1. Beatrice Chebetová 8:25,01 min - svetový výkon roka,

2. Lilian Kasait Rengeruková 8:25,90,

3. Margaret Chelimo Kipkemboiová (všetky Keňa) 8:26,14;



400 m prek.:

1. Femke Bolová (Hol.) 52,30 s - svetový výkon roka,

2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,84,

3. Gianna Woodruffová (Panama) 54,46



trojskok:

1. Yulimar Rojasová (Ven.) 14,91 m,

2. Leyanis Perezová (Kuba) 14,87,

3. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,75,



guľa:

1. Sarah Mittonová (Kan.) 19,54 m,

2. Maggie Ewenová (USA) 19,52,

3. Danniel Thomasová-Doddová (Jam.) 19,44;



disk:

1. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 66,77 m,

2. Valarie Allmanová (USA) 66,18,

3. Sandra Perkovičová (Chorv.) 65,26











Oslo 16. júna (TASR) - Nórsky atlét Jakob Ingebrigtsen zabehol na mítingu Diamantovej ligy v Osle nový európsky rekord v behu na 1500 m. Výkonom 3:27,95 min. vylepšil svoj vlastný čas 3:28,32, ktorým získal zlato na OH v Tokiu. Domácich priaznivcov potešil vo štvrtok aj Karsten Warholm, ktorý zabehol štvrtý najlepší čas histórie v behu na 400 m prek. Má hodnotu 46,52 s a za svojím vlastným svetovým rekordom z Tokia zaostal o 58 stotín sekundy.O šiesty najlepší čas histórie sa postarali bežci na 5000 m. V mimoriadne tesnom súboji zvíťazil Yomif Kejelcha z Etiópie pred Jacobom Kiplimom z Ugandy. Rozhodnúť musela cieľová fotografia, obaja bežci zaznamenali identický čas 12:41,73 min. Stovku žien vyhrala Marie-Josée Ta Louová z Pobrežia Slonoviny. Časom 10,75 s utvorila výkon sezóny a zároveň po 25 rokoch vylepšila rekord mítingu Marion Jonesovej, ktorá v roku 1998 zabehla 10,82 s.Holanďanka Femke Bolová vylepšila svoj vlastný rekord mítingu na 400 m prek. spred roka, keď zabehla 52,30. O 13 stotín sekundy zároveň prekonala aj svetový výkon roka. Sezónne maximum vylepšila aj Keňanka Beatrice Chebetová na neolympijskej trati 3000 m. Časom 8:25,01 min navyše po 24 rokoch vylepšila rekord mítingu. Ten predchádzajúci držala Rumunka Gabriela Szabová a mal hodnotu 8:27,21. O rekord mítingu prišiel aj Usain Bolt na 200 m. Čas fenomenálneho Jamajčana 19,79 z roku 2013 vymazal Američan Erriyon Knighton, ktorý zabehol 19,77. Na menej tradičnej míliarskej trati sa zaskvela 17-ročná Etiópčanka Birke Haylomová. Výkonom 4:17,13 min vylepšila nielen svetový výkon roka, ale aj juniorský svetový rekord.