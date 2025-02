Ingebrigtsen zlepšil halový svetový rekord na 1500 m a 1 míľu

Liévin 13. februára (TASR) - Nór Jakob Ingebrigtsen zabehol na zlatom mítingu vo francúzskom Liévine halový svetový rekord na 1500 m časom 3:29,63 min. Dokázal to v pretekoch na 1 míľu, v ktorých vylepšil svetové maximum na 3:45,14.



Dvadsaťštyriročný Ingebrigtsen prekonal na 1500 m vlastné halové maximum 3:30,60 taktiež z Liévinu z roku 2022. V pretekoch na 1 míľu prekonal len niekoľko dní starý svetový rekord Američana Yareda Nuguseho, ten na Millrose Games v New Yorku dosiahol čas 3:46,63 min.



Na ceste nórskeho superbežca za svetovým rekordom odviedli výbornú prácu i vodiči, najskôr udával tempo Čech Sasínek a po ňom Sisk z Belgicka. "Je to úžasný pocit. Toto sa stáva v Liévine. Som veľmi šťastný človek. Musíte byť sústredení počas celých pretekov. Bolo to náročné, ale stálo to za to," uviedol podľa AFP olympijský šampión z Tokia 2021 na 1500 m.