Ingram sa pri prvej nule blysol 47 zákrokmi: Celoživotný sen

New York 16. februára (TASR) - Brankár Connor Ingram z Arizony sa v noci na štvrtok blysol v zámorskej NHL 47 zákrokmi a pripísal si svoje prvé čisté konto v profiligovej kariére. Svoj tím priviedol k triumfu 1:0 po nájazdoch v súboji s finalistom uplynulého ročníka Tampou Bay.



"Koľko chlapcov si môže povedať, že dosiahli shutout v NHL? Je to jednoducho celoživotný sen, ktorý sa mi dnes splnil," tešil sa 25-ročný Kanaďan, ktorý sa ho dočkal vo svojom 21. zápase v elitnej zámorskej súťaži. "Samozrejme, ako sa blížil koniec zápasu, už som bol nervóznejší a začal som rozmýšľať, že by sa mi to mohlo podariť. Som šťastný, že sme to zvládli a napokon zápas vyhrali."



V roku 2016 ho do NHL draftovala práve Tampa. v jej prvom tíme však šancu nikdy nedostal. V júni 2019 ho vymenili do Nashvillu, kde si o viac ako dva roky neskôr odkrútil svoj ligový debut. V minulom ročníku si za "predátorov" pripísal spolu iba tri štarty, Arizona si ho z waiver listiny stiahla vlani v októbri. Z 21 vystúpení sa z víťazstva doteraz tešil iba päťkrát.



Jeho 47 zákrokov je najviac od nováčika pri prvom kariérnom shutoute v histórii NHL. Jediný brankár, ktorý si v nováčikovskej sezóne pripísal pri čistom konte viac zákrokov ako Ingram, je Darren Jensen. Ten v drese Philadelphie Flyers zlikvidoval 48 striel hráčov St. Louis Blues v januári 1986. Počet 47 je zároveň druhý najvyšší pri čistom konte v histórii organizácií Coyotes/Winnipeg Jets, viac striel (54) vykryl iba Mike Smith proti Columbusu v apríli 2012. "Bol neuveriteľný," zložil brankárovi poklonu spoluhráč Clayton Keller, ktorý v nájazdoch rozhodol o triumfe Arizony.



V drese Tampy absentoval pre zranenie v hornej časti tela slovenský obranca Erik Černák. Čisté konto si napriek prehre do štatistík zahrnul aj brankár hostí Brian Elliott (26 zákrokov), bolo už jeho 45. v kariére.



Parádnu fazónu majú v uplynulom období hráči New Yorku Rangers. Prvýkrát od roku 1989 dali "jazdci" po šesť gólov v troch za sebou idúcich zápasoch. Po Seattle (6:3) a Caroline (6:2) zdolali Vancouver na jeho ľade 6:4 a zaznamenali šiesty triumf za sebou. Počas tejto víťaznej série nastrieľali súperom až 31 gólov. "Nebol to perfektný zápas, ale opäť sa nám darilo strelecky. Určite však môžeme byť lepší. Je fajn, že sme dali šesť gólov, no nemuseli by sme ich dostáť až toľko," brzdil optimizmus v rozhovore pre oficiálnu stránku súťaže Gerard Gallant, tréner Rangers.



Skvelú formu potvrdil Artemij Panarin. Ruský útočník skóroval dvakrát a nadviazal na kanonádu proti Caroline, proti ktorej sa gólovo presadil až štyrikrát. V uplynulých dvoch stretnutiach nazbieral osem bodov (6+2). V histórii Rangers viac za dva zápasy získali iba Jean Ratelle v roku 1972 (4+6) a Mark Pavelich v roku 1983 (6+3). Panarin v doterajších 54 zápasoch v sezóne dosiahol 62 bodov (18+44). V bránke Rangers dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Igor Šesťorkin a zlikvidoval 25 striel.