Ings môže Southamptonu chýbať až šesť týždňov

Southampton 4. novembra (TASR) - Anglický futbalista Danny Ings z FC Southampton si možno nezahrá až šesť týždňov. V nedeľňajšom zápase Premier League proti Aston Ville (4:3) utrpel zranenie kolena.



Dvadsaťosemročný útočník má za sebou už dve vážne zranenia kolena. "Momentálne to odhadujeme na štyri až šesť týždňov. Čaká ho drobný chirurgický zákrok vo štvrtok ráno. Mohlo to byť horšie, no bude nám chýbať, čo nie je pre nás dobrá správa. Náš tím je však viac ako Danny Ings, teraz je na ďalších hráčoch, aby nám ponúkli alternatívu," povedal tréner Ralph Hasenhüttl podľa agentúry AFP.