Iniesta naznačil koniec v Japonsku, lanária ho kluby z Arábie i MLS

Tokio 16. mája (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta naznačil, že jeho kariéra v Japonsku sa chýli ku koncu. Po prípravnom zápase s bývalým dlhoročným zamestnávateľom FC Barcelona (6. júna) by mal ukončiť pôsobenie v klube Vissel Kobe, do ktorého prišiel v lete 2018.



Tridsaťdeväťročný stredopoliar podľa informácie portálu lequipe.fr koketuje s myšlienkou odchodu do zámorskej Major League Soccer (MLS). Vylúčené nie je ani to, že napokon skončí v niektorom z arabských klubov. "Od môjho príchodu do Kobe som zažil množstvo skvelých vecí. Veľa som sa naučil od ľudí, ktorí ma tu sprevádzali. Už teraz sa veľmi teším na zápas s klubom, ktorý má navždy miesto v mojom srdci. Bude to deň plný prekvapení," napísal na Twitteri Iniesta, ktorý v japonskom tíme zastáva post kapitána.



Exhibičný duel s Barcelonou sa uskutoční na Národnom štadióne v Tokiu iba dva dni po poslednom kole prebiehajúcej sezóny španielskej ligy. Tú katalánsky veľkoklub ovládol opäť po štyroch rokoch.



Iniesta odohral za Barcelonu v rokoch 2002-2018 takmer 600 zápasov. Získal s ňou deväť titulov majstra Španielska a šesťkrát sa radoval z triumfu v Copa del Rey. V zbierke jeho klubových úspechov vyčnievajú aj štyri triumfy v Lige majstrov.