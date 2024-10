Iniesta oznámil koniec kariéry. Hra pokračuje, hovorí vo videu

Barcelona 7. októbra (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Andres Iniesta ukončil hráčsku kariéru vo veku 40 rokov. Svoj odchod do športového dôchodku oznámil prostredníctvom emotívneho videa na sociálnej sieti, v ktorom sa okrem iných objavili tréneri Pep Guardiola, Vicente del Bosque a Luis Enrique.



Video pridal spolu s popisom: "Hra pokračuje", pričom vo videu figuruje symbolický dátum 8. októbra, ktorý má byť oficiálnym dňom konca kariéry a odkazuje na Iniestovo najčastejšie číslo dresu. "Viete, koho mi pripomína? Pripomína mi deti, ktoré hrajú futbal na ulici a ich matky ich musia po zotmení volať domov. To je Andres Iniesta. Má 40 rokov a rozmýšľa, či by mal ešte hrať," uviedol v rozlúčkovom videu na adresu Iniestu jeho bývalý spoluhráč Enrique, súčasný kouč Paríža Saint-Germain.



Iniesta bol od leta voľným hráčom. V uplynulej sezóne pôsobil v tíme Emirates v Spojených arabských emirátoch, predtým hral päť sezón v japonskom Vissel Kobe. Najslávnejšie roky zažil v materskej Barcelone, kde tvoril ikonické duo v strede poľa so Xavim Hernandezom. V rokoch 2002 až 2018 odohral za "blaugranas" 674 zápasov a v drese Kataláncov získal 32 trofejí vrátane deviatich majstrovských titulov, šesť španielskych pohárov, ako aj štyri triumfy v Lige majstrov. Na konte má tiež 131 štartov v drese národného tímu, s ktorým zvíťazil na troch veľkých turnajoch za sebou. S "La Furia Roja" triumfoval na ME 2008 i 2012 a vo finále MS 2010 proti Holandsku (1:0 pp) strelil víťazný gól.



Iniesta má oznámiť, čo plánuje v budúcnosti. Podľa španielskeho denníka Marca sa bude naďalej venovať futbalu, pravdepodobne na trénerskej úrovni. V minulosti neskrýval záujem vrátiť sa do Barcelony, ktorú do leta trénoval práve jeho bývalý spoluhráč Xavi.