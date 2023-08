Iniesta pokračuje v kariére v Spojených arabských emirátoch

Ras al-Chajma 8. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta bude vo svojej kariére pokračovať v Spojených arabských emirátoch. Tridsaťdeväťročný majster sveta z roku 2010 sa dohodol na zmluve s klubom Emirates, ktorý jeho príchod oznámil na sociálnych sieťach.



Iniesta hral uplynulých päť rokov za japonský Vissel Kobe. Predtým pôsobil v materskom klube FC Barcelona a spolu so súčasným koučom katalánskeho tímu Xavim Hernandezom tvoril ikonické duo v strede poľa, ktoré sa podpísalo pod množstvo úspechov Barcelony. Po jeho odchode z Japonska sa špekulovalo, že by sa mohol stať ďalším hráčom Interu Miami. Americký klub nedávno podpísal zmluvu s Lionelom Messim, Sergiom Busquetsom i Jordim Albom, s ktorými Iniesta predtým hrával práve v Barce.



V rokoch 2002-2018 za ňu odohral takmer 600 zápasov, získal deväť domácich titulov a šesťkrát sa radoval z triumfu v Copa del Rey. V zbierke jeho klubových úspechov vyčnievajú aj štyri triumfy v Lige majstrov. Za španielsku reprezentáciu nastúpil v 131 stretnutiach a dvakrát s ňou triumfoval na ME. Zároveň bol strelcom víťazného gólu vo finále MS 2010 v Juhoafrickej republike proti Holandsku (1:0 pp).