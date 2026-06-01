Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Šport

Iniesta povedie druholigový saudskoarabský klub Gulf United

.
Španielsky futbalový stredopoliar Andres Iniesta. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Iniesta ukončil hráčsku kariéru v roku 2024 v saudskoarabskom Emirates Club FC.

Autor TASR
Dubaj 1. júna (TASR) - Bývalý španielsky reprezentant a velikán Barcelony Andres Iniesta sa stal novým trénerom druholigového saudskoarabského klubu Gulf United.

Iniesta ukončil hráčsku kariéru v roku 2024 v saudskoarabskom Emirates Club FC. Neskôr si spravil trénerskú licenciu, ktorá mu umožňuje viesť Gulf United v druhej lige, ale stále je v procese získania profesionálnej licencie, uvádza sa v pondelňajšom vyhlásení klubu.

„Gulf United FC je perfektné miesto na začiatok tejto novej kapitoly. Futbal mi dal všetko a teraz chcem niečo vrátiť prostredníctvom trénovania, učenia a každodennej práce s mladými hráčmi, ktorí majú hlad a talent zájsť ďaleko,“ povedal Iniesta.

Gulf United je známy svojou akadémiou a rozvojom mladých hráčov. „Chcem rásť ako tréner, získať skutočné skúsenosti a získať profesionálnu licenciu,“ dodal. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny