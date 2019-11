Inoue zdolal Donaireho a vyhral World Super Series v bantamovej váhe

Finále World Boxing Super Series v Saitame:



Naoja Inoue (Jap.) - Nonito Donaire (Fil.) 116:111, 117:109, 114:113 (12 kôl)

Inoue obhájil titul IBF a získal titul WBA

Saitama 7. novembra (TASR) - Japonský profesionálny boxer Naoja Inoue sa stal víťazom prestížneho turnaja World Boxing Super Series. Vo štvrtkovom finále bantamovej hmotnostnej kategórie na domácej pôde v Saitame zdolal Nonita Donaireho z Filipín jednomyseľným výrokom rozhodcov (116:111, 117:109, 114:113). Popri obhajobe opasku IBF získal titul WBA a Trofej Muhammada Aliho pre víťaza turnaja.Dvadsaťšesťročný Inoue patrí k najobávanejším boxerom naprieč divíziami, na postup cez štvrťfinále a semifinále potreboval iba 5,5 minúty. Lenže o desať rokov starší Donaire predviedol jeden z najpamätnejších výkonov kariéry, v ktorej nazbieral tituly v štyroch váhach. Už v druhom kole otvoril ľavým hákom tržnú ranu nad pravým okom favorita a po tom, ako "prežil" záver piateho kola, prišli jeho okamihy. Dominoval predovšetkým vo ôsmom kole, keď dostal Japonca do veľkých problémov. Aj mladší šampión však ukázal odhodlanie a opäť prebral súboj na svoju stranu. Záverečné tri majstrovské kolá ovládol, v predposlednom sa po údere do tela Filipínec pozviechal v poslednej chvíli desaťsekundového počítania.Vďaka svojej odolnosti sa stal len tretím z devätnástich súperov, ktorého Inoue (19-0, 16 KO) nezdolal pred časovým limitom. Filipínec utrpel šiestu prehru (40-6, 26 KO), no prispel ku kandidátovi na zápas roka.