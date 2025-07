Insigne a Bernardeschi skončili v Toronte, dôvodom sú financie

Toronto 2. júla (TASR) - Klub zámorskej MLS Toronto FC ukončil spoluprácu s talianskymi futbalistami Lorenzom Insignem a Federicom Bernardeschim. Hlavným dôvodom sú financie.



Insigne a Bernardeschi boli dvaja najlepšie zarábajúci hráči Toronta, na ich mzdy šlo 64 percent z platového rozpočtu klubu. Prvý menovaný bol až do príchodu Lionela Messiho do Miami najlepšie plateným hráčom súťaže, Bernardeschi bol šiesty. „Po niekoľkých významných diskusiách sme radi, že sme našli riešenie, ktoré je prijateľné pre všetky zúčastnené strany,“ uviedol generálny manažér klubu Jason Hernandez.



Obaja talianski krídelníci prišli do Toronta v júli 2022, Insigne z SSC Neapol, Bernardeschi z Juventusu Turín. Tridsaťštyriročný Insigne mal podpísanú zmluvu do júna 2026 s opciou na ďalší rok, 31-ročný Bernardeschi mal byť súčasťou tímu do decembra 2026 a jeho kontrakt obsahoval opciu na ďalšie dve sezóny, pripomenula agentúra AP.