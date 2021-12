Intendantom novej televízie RTVS Šport bude Marcel Merčiak

Bratislava 7. decembra (TASR) - Programovým vedením novej športovej televízie RTVS s názvom Šport bol poverený komentátor a moderátor Marcel Merčiak. Šport začne vysielať 20. decembra 2021 o 17.00 h.



Každá televízna a rozhlasová služba RTVS má svojho intendanta, teda riadiaceho pracovníka, ktorý danej službe šéfuje a rozhoduje o jej programe. So vznikom štvrtého televízneho vysielacieho okruhu sa tejto funkcie zhostí aj Marcel Merčiak. "Na novú úlohu intendanta sa teším, i keď vnímam, že so sebou prináša veľkú zodpovednosť. Budeme sa snažiť čo najviac rozvíjať športové vysielanie. Máme ambíciu vybudovať modernú, profesionálnu a životaschopnú televíznu stanicu. Verím, že všetko dopadne tak, ako si predstavujeme, no najmä, že budú spokojní naši diváci,“ uviedol Merčiak v tlačovej správe RTVS.



"Marcelovi Merčiakovi v jeho novej funkcii držím palce. Má náročnú a zodpovednú úlohu, no som presvedčený, že aj vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam bude nová športová televízia prinášať množstvo atraktívnych programov a šikovných osobností plných elánu a nadšenia z práce, čo ocenia aj naši diváci," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Prvým programom Športu bude 20. decembra otváracia beseda, v ktorej sa diváci oboznámia s tým, ako Šport vznikal, aké prípravy predchádzali jeho spusteniu a čo v jeho vysielaní čaká na televíznych divákov a športových priaznivcov. Od 17.30 ponúkne nový televízny okruh prvý priamy prenos - zápas 27. kola hokejovej Tipos extraligy Michalovce – Nitra a hneď po jeho skončení v priamom prenose aj prípravné stretnutie slovenských hokejistov do 20 rokov v kanadskom Red Deere proti Fínsku, šesť dní pred štartom MS tejto vekovej kategórie.