Inter a AC Miláno predložili mestu ponuku na odkúpenie San Sira

Miláno 12. marca (TASR) - Milánske futbalové kluby Inter a AC oznámili, že predložili mestu spoločný návrh projektu výstavby nového štadióna na mieste ikonického San Sira. Stalo sa tak po tom, ako odprezentovali miestnym úradom štúdiu uskutočniteľnosti.



Súčasťou návrhu je aj ponuka na odkúpenie pozemku, na ktorom stojí súčasný mestský Štadión Giuseppeho Meazzu. Kluby vo svojom vyhlásení uviedli, že proces získania pozemku by chceli skompletizovať do júla 2025. "Dokument obsahuje návrh na odkúpenie Štadióna Giuseppeho Meazzu aj s jeho okolím spolu so štúdiou uskutočniteľnosti výstavby najmodernejšieho štadióna," uviedli kluby talianskej Serie A. "V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov sa tieto dva kluby spoja s vedením mesta, aby prediskutovali a doladili detaily a charakteristické prvky návrhu. Konečný koncept a definitívny projekt môžu byť odprezentované v neskoršej fáze a nie sú súčasťou dnešného návrhu."



Už pred týždňom starosta Milána Giuseppe Sala vyhlásil, že dúfa v predaj starého štadióna obom klubom ešte do tohto leta. "Cieľom je predať štadión aj s jeho okolím ešte do začiatku letných prázdnin," citovala Salu agentúra AFP.



Inter a AC už dlhšie plánujú nahradiť súčasný štadión novou modernou arénou. Vlani v októbri ohlásili znovuoživenie spoločného projektu, ktorý v roku 2023 stroskotal z byrokratických a politických dôvodov. Nová štúdia uskutočniteľnosti projektu, ktorého cena bola pôvodne stanovená na 1,3 miliardy eur, by mala byť prepracovaná tak, aby zahŕňala iba čiastočnú demoláciu San Sira. Na jeho mieste by mala byť vybudovaná zeleň a množstvo športových zariadení a zábavných podnikov.



Skôr než dôjde k demolácii starého štadióna, bude postavená nová aréna v bezprostrednej blízkosti súčasného pozemku, ktorý zaberá parkovisko a miestny park. Kapacita štadióna bola v predchádzajúcom projekte plánovaná na 60.000 divákov, v novej verzii sa údajne mala zvýšiť na viac ako 70.000.



Hlavný rozdiel oproti pôvodnému projektu je v tom, že AC a Inter a Miláno by pozemok radšej odkúpili, ako si ho prenajali. Stavebné práce zrejme začnú až po ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Súčasné San Siro bude dejiskom otváracieho ceremoniálu hier.