Inter bez Škriniara prehral v Bologni, na Neapol stráca 18 bodov

Serie A - 24. kolo:



Udinese Calcio - Spezia Calcio 2:2 (1:1)



Góly: 22. Beto, 55. Pereyra - 6. a 72. Nzola









US Salernitana - AC Monza 3:0 (0:0)



Góly: 52. Coulibaly, 65. Kastanos, 71. Candreva, ČK: Donati (Monza) po 2. ŽK



/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 74. minúty/









FC Bologna - Inter Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 76. Orsolini



/M. Škriniar (Inter) nebol na zápasovej súpiske pre zranenie/



Rím 26. februára (TASR) - Futbalisti Salernitany so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom sa po troch prehrách za sebou dočkali trojbodového zisku. V nedeľnom zápase 24. kola talianskej Serie A zvíťazili doma nad Monzou 3:0. Inter Miláno prehral na ihrisku Bologne 0:1, v zostave hostí chýbal pre zranenie slovenský obranca Milan Škriniar.Inter nedokázal znížiť stratu na vedúci SSC Neapol, ktorý po víkende zvýšil náskok pred druhým tímom tabuľky už na 18 bodov. O triumfe Bologne rozhodol gól Riccarda Orsoliniho zo 76. minúty.Škriniar chýbal v zostave hostí, lebo ho trápi sedací sval, ktorý si poranil v stredajšom zápase Ligy majstrov proti FC Porto (1:0)., ktorí doteraz ťahali sériu šiestich zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach, majú na druhom mieste trojbodový náskok pred tretím AS Rím a AC Miláno, ktorých však ešte čakali duely 24. kola. Bologna sa posunula v tabuľke na siedmu priečku.V ďalšom zápase remizovali hráči Udinese so Speziou 2:2. Oba góly hostí strelil angolský útočník M'Bala Nzola.