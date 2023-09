Inter bol víťazný aj v milánskom derby, Mchitarjan: Brilantný začiatok

Miláno 17. septembra (TASR) - V sobotňajšom milánskom derby mali jasne navrch futbalisti Interu, ktorí vybojovali v prebiehajúcom ročníku Serie A štvrté víťazstvo a sú tak naďalej bez straty bodu. Nad AC vyhrali vysoko 5:1 a inkasovali prvýkrát v tejto sezóne. Tabuľku vedú o tri body pred Juventusom Turín, AC je o priečku nižšie s deviatimi bodmi.



Úvodný gól prišiel už v piatej minúte po kombinácii Marcusa Thurama, Federica Dimarca a Henricha Mchitarjana, ktorý akciu aj zakončil. Víťazný zásah zariadil sedem minút pred prestávkou Thuram - akciu začal Lautaro Martinez a pri góle asistoval Denzel Dumfries. Ten našiel v pokutovom území francúzskeho kanoniera, ktorý si poradil so stopérom Malickom Thiawom a z rohu šestnástky zavesil výstavný gól do vzdialenejšieho horného rohu brány. Od príchodu do Interu je to preňho druhý presný zásah vo štvrtom zápase, na konte má aj dve asistencie.



Nádeje AC oživil v 57. minúte Rafael Leao, keď zužitkoval dlhú prihrávku do behu od Oliviera Girouda. Aj on vsietil svoj druhý gól v tomto ročníku. Brankár Yan Sommer tak inkasoval prvýkrát v ostrom zápase za Inter, čistý štít si udržal 327 minút. Na zdrvujúcej prehre AC to však nič nezmenilo - Mchitarjan urobil o chvíľu opäť z obrany súpera štatistov s asistenciou Martineza, ktorý mal podiel aj na góle Hakana Calhanoglua z penalty. Verdikt prišiel po faule Thea Hernandeza na argentínskeho kanoniera. Gólovú nádielku v daždivom druhom polčase uzavrel v nadstavenom čase Davide Frattesi po prihrávke Mchitarjana.



"Túto sezónu sme začali brilantne a chceme v tom pokračovať. Všetci máme rovnaký cieľ a je jedno, kto hrá. Tréner vyberie hocikoho, kto ukazuje maximum v boji o druhú hviezdu," povedal Mchitarjan pre agentúru DAZN. Naznačil tak majstrovské ambície, keďže druhú hviezdu dostane na dres tím s dvadsiatimi majstrovskými titulmi. Viac ako dve má len Juventus Turín s rekordnými 36 domácimi titulmi a okrem Interu má jednu aj AC s rovnakým počtom 19 titulov.



Tréner hostí Stefano Pioli prehral všetkých päť tohtoročných milánskych derby so skóre 1:12. Na San Sire sa rozhodlo aj o finalistovi predošlého ročníka Ligy majstrov. "Nemyslím si, že sa treba ospravedlniť našim fanúšikom. Myslíte si, že sme chceli dostať od Interu päť gólov? Sme sklamaní, ale o odpustenie sa žiada, keď niečo zámerne nespravíte," neskrýval roztrpčenie Pioli. Jeho tím sa tak nenaladil najlepšie na utorňajší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov proti Newcastlu United. Inter absolvuje tohtosezónnu premiéru na európskej scéne o deň neskôr na pôde Realu Sociedad San Sebastian.