Inter chce v Porte odčiniť prehru zo Spezie, Škriniarov štart otázny

odvetné osemfinálové zápasy futbalovej Ligy majstrov, UTOROK 14. marca o 21.00 h:



FC Porto - Inter Miláno



/prvý zápas: 0:1, rozhoduje: Szymon Marciniak (Poľ.)/



Manchester City - RB Lipsko



/prvý zápas: 1:1, rozhoduje: Slavko Vinčič (Slovin.)/

Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti Interu Miláno chcú v osemfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde FC Porto odčiniť prehru 1:2 zo Spezie a po prvý raz od roku 2011 postúpiť medzi najlepšiu osmičku. Na San Sire zdolali portugalského šampióna 1:0. Otázny je štart slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý pre problémy s chrbtom vynechal uplynulé dva duely Serie A. V druhom utorňajšom súboji s výkopom o 21.00 h privíta Manchester City Lipsko, v Nemecku sa zrodila remíza 1:1.Interu sa na ihriskách súperov nedarí podľa predstáv. Po zakopnutí v Spezii stráca na lídra najvyššej talianskej súťaže SSC Neapol 18 bodov. Nespokojní milánski fanúšikovia po skončení zápasu hráčov vypískali.zdôraznil po ôsmej ligovej prehre v sezóne pre akreditované médiá tréner "nerazzurri" Simone Inzaghi.Porto môže tretíkrát za uplynulých päť sezón preskočiť osemfinálovú prekážku. Proti talianskym tímom to medzi elitnou "smotánkou" vie, o čom sa na vlastnej koži presvedčili AS Rím i Juventus Turín.uviedol pre uefa.com kouč "drakov" Sergio Conceicao.Manchester City sa bude proti Lipsku v útoku opäť spoliehať na Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier uplynulú sobotu z pokutového kopu rozhodol o víťazstve 1:0 na pôde Crystal Palace. V anglickej Premier League vsietil v tejto sezone už 28 gólov a celkovo 34 vo všetkých súťažiach. O jeho služby sa zaujímajú Paríž St. Germain či Real Madrid, no tréner "Citizens" Pep Guardiola je presvedčený, že aj po skončení sezóny Haaland zostane na Etihad Stadium.pochválil Haalanda Guardiola.Lipsko je v bundesligovej tabuľke tretie za Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund. V generálke na City zvíťazilo nad Borussiou Mönchengladbach 3:0, keď sa presadili Timo Werner, Emil Forsberg a Joško Gvardiol.myslí si tréner Lipska Marco Rose.